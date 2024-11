Ingressos esgotam para jogo do Flamengo no Arena da Floresta e polícia é acionada sobre vendas por cambistas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher denunciando a ação de cambistas com relação aos ingressos do jogo do Flamengo sub-20 contra o Santa Cruz, do Acre, na reinauguração do Arena da Floresta, no próximo domingo, 24 de novembro.

De acordo com a mulher, diversos cambistas fizeram a troca dos ingressos em grande quantidade e agora vendem as entradas. A mulher diz ainda que essa prática deveria ser denunciada.

“Eu postei aqui mais cedo no Instagram, que se alguém fosse desistir do jogo do Flamengo, me avisar, porque domingo vai ter a inauguração do estádio aqui do Acre, chamado Arena da Floresta, que estava fechado há alguns anos. Na inauguração, vai vim um time do Flamengo, sub-20, contra um time daqui. Vai ser um grande evento, e era um momento que eu queria muito ter com meus irmãos e meu pai. Todo mundo de time diferente, mas a gente queria ir para ver, prestigiar, e ser um momento bem legal em família”, disse.

“Eu estou indignada, porque esses cambistas, podemos falar esse nome, foram aos supermercados, fizeram várias trocas e agora estão vendendo os ingressos. Ingressos esses gratuitos, porque era 1 kg de alimento e 1 brinquedo. Então eu acho que essa prática deveria ser denunciada e não poderia permitir”, explicou.

Os ingressos para a partida deveriam ser trocados por 1kg de alimento e 1 brinquedo em uma das lojas da rede de supermercado Arasuper. Segundo a Secretaria de Esportes, os ingressos esgotaram na última terça-feira (19). Após a denúncia da mulher, o órgão informou que o assunto será tratado com a Polícia Militar ainda nesta quarta-feira (20).

ASSISTA: