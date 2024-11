Meses antes de morrer, mãe assassinada pelo próprio filho deixou declaração nas redes sociais

Na último final de semana um crime chocou a capital do Acre, Rio Branco. O jovem Eduardo da Costa Azevedo, 23 anos, foi preso após confessar ter matado a própria mãe, Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos, com cinco golpes de faca.

Segundo ele, a mãe dele havia saído para comprar pão e, ao retornarem, eles estavam na parte de trás da cozinha. Em dado momento, ela teria pedido para ele não comer o pão que acabara de comprar, o que deu início a uma discussão entre os dois.

Durante o desentendimento, ela teria agredido o filho com uma panelada na cabeça. Nesse momento, ele afirmou que perdeu o controle, pegou uma faca que estava sobre a pia e desferiu cinco golpes contra a mãe, sendo três no pescoço, um no peito e outro na cabeça.

Após matar a mãe por volta das 6h, o criminoso foi trabalhar e, às 12h, retornou com uma amiga. Ao chegar na residência, ele fingiu ter encontrado a mãe morta e, junto com a amiga, acionou a polícia e o Samu.

Declaração

O ContilNet teve acesso com exclusividade ao perfil de Eduardo nas redes sociais, que é privado.

No perfil, há apenas uma única foto publicado. Nela, o que chama a atenção são os comentários. A imagem foi postada no final de junho deste ano, poucos meses do crime.

Na foto, a mãe de Eduardo deixa um comentário e reafirma o amor pelo filho.

“Lindo da mãe”, escreveu ela com um coração. Ele respondeu agradecendo e usando um emoji de apaixonado.

Confira: