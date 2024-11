URGENTE: filho confessa que matou a própria mãe a facadas em Rio Branco

Eduardo da Costa Azevedo, 23 anos, foi preso após confessar ter matado a própria mãe, Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos, com cinco golpes de faca, na manhã deste sábado (2), dentro da residência da família, localizada na Rua Álvaro Inácio, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), foi feito um levantamento de informações, e Eduardo acabou caindo em contradição diversas vezes, sendo então levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde, na Unidade de Segurança Pública, confessou a autoria do crime e deu detalhes do ocorrido.

Segundo ele, a mãe dele havia saído para comprar pão e, ao retornarem, eles estavam na parte de trás da cozinha. Em dado momento, ela teria pedido para ele não comer o pão que acabara de comprar, o que deu início a uma discussão entre os dois.

Durante o desentendimento, ela teria agredido o filho com uma panelada na cabeça. Nesse momento, ele afirmou que perdeu o controle, pegou uma faca que estava sobre a pia e desferiu cinco golpes contra a mãe, sendo três no pescoço, um no peito e outro na cabeça.

Após matar a mãe por volta das 6h, o criminoso foi trabalhar e, às 12h, retornou com uma amiga. Ao chegar na residência, ele fingiu ter encontrado a mãe morta e, junto com a amiga, acionou a polícia e o Samu.

Ainda segundo Eduardo, ao pegar a faca e antes de sua mãe morrer, ela teria dito ao filho que o amava, mas, mesmo assim, ele a matou sem piedade.

Após a confissão, Eduardo recebeu voz de prisão dentro da DEAM e foi qualificado e autuado pelo crime de feminicídio.

Entenda o caso

Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos, foi encontrada morta por vizinhos com cinco facadas na manhã deste sábado (2), dentro da própria residência, localizada na Rua Álvaro Inácio, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Márcia estava em casa por volta das 6h da manhã, quando o filho saiu da residência. Às 12h, ele voltou e encontrou o corpo da mãe na cozinha, caído, com cinco golpes de faca, sendo três no pescoço, um no peito e outro na cabeça.

Eduardo acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito de Márcia.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Ainda segundo informações da polícia, havia um pedaço de pão cortado em cima da mesa, a faca estava limpa sobre o corpo, e o pano utilizado para limpar a faca estava na pia da cozinha.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).