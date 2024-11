Michelle Melo homenageia conselheiros tutelares em sessão solene na Aleac

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou, nesta segunda-feira (18), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar, proposta pela deputada Michelle Melo (PDT).

A parlamentar destacou a relevância desses profissionais na proteção da infância e juventude e reafirmou seu compromisso em fortalecer a atuação dos conselhos tutelares em todo o Estado.

Durante a solenidade, Michelle Melo ressaltou que os conselheiros tutelares são essenciais para garantir os direitos das crianças e adolescentes, especialmente em regiões mais vulneráveis.

“São verdadeiros guardiões da nossa sociedade, que enfrentam desafios imensos para proteger os mais vulneráveis. Fortalecer essa rede de proteção é uma prioridade do nosso mandato”, afirmou a deputada, que também enalteceu a trajetória de Lucinaira Carvalho, homenageada pela sua contribuição histórica ao Conselho Tutelar do Acre.

O evento contou com a presença de conselheiros de vários municípios acreanos e também de autoridades, como o procurador de Justiça Almir Branco, que emocionou o público ao compartilhar sua superação pessoal, e o presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Acre, Jonas Lima, que agradeceu à deputada pelo apoio.

“Michelle Melo tem colocado os conselhos tutelares no centro das discussões, trazendo visibilidade e reconhecimento ao trabalho desses profissionais”, disse Lima.

Outras lideranças também enfatizaram a importância da capacitação contínua para os conselheiros. Jô Moura, do Fórum Colegiado Nacional, destacou que “conhecimento salva vidas, mas é preciso coragem para atuar”.

O evento ainda foi marcado por homenagens a conselheiros que, como Lucinaira Carvalho, têm trajetórias exemplares na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Encerrando a sessão, Michelle Melo reiterou seu compromisso com a luta por uma sociedade mais justa. “Contem com o Poder Legislativo e com o nosso mandato. Sabemos das dificuldades enfrentadas, mas juntos seguiremos firmes nessa missão de transformar a realidade das nossas crianças e adolescentes”, concluiu a deputada.