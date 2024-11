Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto, morre aos 15 anos

O estudante Miguel Azevedo, filho do cantor gospel J. Neto, morreu aos 15 anos. A família confirmou a morte do jovem em uma postagem nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (14/11). A causa da morte não foi divulgada. Artistas do mundo gospel e fãs do artista lamentaram a perda.

“É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto”, diz o comunicado postadopelo cantor nas redes sociais. “Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança. Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor”, encerra o texto.

Nos comentários, famosos se solidarizaram com o artista. “Meus sentimentos. Que o consolo do Senhor venha sobre toda a família nesse momento de dor!”, escreveu a cantora Cassiane. “Meus sentimentos! Que Deus console o coração desses pais”, lamentou a cantora Eyshila.

icaram mensagens de carinho ao artista. “Meus sentimentos, que Deus console toda família neste momento de dor”, disse Vanessa Carvalho. “Meus sinceros sentimentos ao cantor J. Neto e a toda sua família e amigos. Que Deus possa confortar a todos nesse momento de dor”, escreveu Cláudio Roberto.

No mês passado, o cantor gospel J. Neto foi internado após sofrer um infarto. Ele foi levado inicialmente ao Hospital de Guapimirim, no Rio de Janeiro, mas precisou ser transferido para outra unidade, onde passou por uma cirurgia. O artista começou sua carreira em 1985 e tem mais de 20 álbuns lançados. Ele é conhecido por grandes sucessos como O Rei Está Voltando.