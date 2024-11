Motociclistas ficam gravemente feridos após colisão entre motos em Rio Branco

Os motociclistas Manoel de Souza Oliveira, 54 anos, e Kledson Nonato Gomes, 26, ficaram gravemente feridos após colidirem com suas motos na noite deste domingo (17), na Rua Minas Gerais, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Manoel trafegava pela Rua Minas Gerais no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Bros, de cor vermelha, quando tentou fazer uma conversão à esquerda para entrar na Rua São Paulo. No sentido contrário pela Rua Minas Gerais, o motociclista de aplicativo Kledson estava conduzindo uma moto modelo Titan, de cor preta, e houve a colisão.

No impacto, Manoel sofreu uma fratura exposta no fêmur direito, uma laceração no pé direito e uma possível fratura fechada no tórax devido à quebra de algumas costelas. Já Kledson sofreu uma fratura exposta no fêmur esquerdo e uma possível fratura nas costelas do lado esquerdo.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Os socorristas chegaram rapidamente e iniciaram o atendimento.

Por pouco, outros motoristas não causaram novos acidentes devido à imprudência. Apesar de o Samu ter solicitado apoio do Policiamento de Trânsito, a guarnição só chegou 30 minutos depois no local do acidente. Os motociclistas foram estabilizados, colocados nas ambulâncias em estado de saúde estável e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram recolhidas e o trânsito foi liberado nas duas vias.