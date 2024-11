Mulher de MC Ryan é exposta em polêmica com o magnata Dan Bilzerian. Entenda!

O nome de Giovanna Roque, namorada de MC Ryan SP, chegou aos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (31/10), após o ressurgimento de uma série de vídeos e fotos antigas em que ela aparece ao lado do influenciador e empresário Dan Bilzerian.

As imagens, que começaram a circular pelas redes sociais, geraram grande burburinho sobre o passado da influenciadora e deixaram muitos internautas em choque. Para esclarecer a situação, o portal LeoDias reuniu as informações em detalhes.

Veja as fotos Reprodução / Redes Sociais Reprodução / Redes Sociais Reprodução / Redes Socias

A história começou quando usuários começaram a compartilhar gravações de festas e imagens de Giovanna em viagens ao lado de Bilzerian, conhecido pelo seu estilo de vida extravagante. As imagens não apenas mostravam a esposa do MC Ryan em situações comprometedoras, mas também despertaram curiosidade sobre sua relação com o magnata.

Após a divulgação, Giovanna fez uma postagem que pareceu uma resposta à situação: “Ainda bem que não somos feitos do que os outros pensam”.

Quem é Dan Bilzerian?

Dan Bilzerian é um empresário e jogador de pôquer americano, famoso por seu estilo de vida opulento e polêmico. Com mais de 31 milhões de seguidores no Instagram, ele se autodenomina o “Rei do Instagram”, compartilhando imagens de festas, mulheres e luxos. Bilzerian não é estranha a controvérsias, frequentemente sendo criticado por objetificação feminina.

As redes sociais foram inundadas por fotos e vídeos que mostram Giovanna em eventos organizados por Bilzerian, muitos deles onde ela aparece em poses sensuais e em situações comprometedoras.

Entre as postagens, há uma de novembro de 2022, em que Giovanna é apresentada como modelo para a marca Ignite, de Bilzerian, e vídeos de dezembro do mesmo ano em que ela aparece em festas pela América do Sul.

A situação se torna ainda mais intrigante com o ressurgimento de um vídeo antigo em que Giovanna aparece ao lado de outra modelo na casa de um jogador de futebol