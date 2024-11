Nível do Rio Acre já subiu mais de 2 metros em 48 horas, diz última medição da Defesa Civil

O nível do Rio Acre registrou um aumento de 2,39 metros em apenas 48 horas na capital acreana. A subida no nível do manancial se dá pelo grande volume de chuvas registrado em Rio Branco.

Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, o nível do Rio Acre amanheceu 6,40 metros nesta quinta-feira (21). Na última quarta-feira (20), o rio registrou um aumento e ultrapassou os 5 metros após meses de seca. O aumento é de 70 centímetros nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados da Defesa Civil, foram 05,50mm de chuvas nas últimas 24 horas.