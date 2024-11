Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (13) ao mostrar o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho mandando um ‘abraço para o Acre’ durante a COP29, em Baku, no Azerbaijão.

O abraço foi um pedido feito por um fã brasileiro que estava no evento. Na hora, de forma descontraída, ele deu um sorriso e respondeu com um aceno com a mão.

O Governo do Acre enviou uma delegação composta por secretários e diretores para participar da COP. Quem lidera o grupo é a vice-governadora Mailza Assis.

VEJA: