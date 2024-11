Operação apreende armas artesanais em presídio do interior do Acre

A Polícia Penal de Sena Madureira realizou, nesta semana, uma operação que resultou na apreensão de 05 ferros pontiagudos no Presídio Evaristo de Moraes. As armas improvisadas estavam escondidas em celas do pavilhão 8, ocupadas por presos faccionados, e foram retiradas da própria estrutura metálica do prédio.

De acordo com informações da equipe responsável pela ação, os objetos encontrados poderiam ser utilizados para cometer crimes dentro da unidade, tanto em conflitos entre os próprios detentos, quanto contra a segurança. A descoberta reforça os desafios de manter a ordem em um ambiente prisional com alto grau de tensão e rivalidade.

A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Penal para evitar que os internos permaneçam armados, aumentando os riscos de violência. Após a apreensão, os detentos responsáveis pelos materiais foram identificados e responderão a sindicâncias internas, que podem resultar em punições disciplinares.

A ação foi elogiada pela direção da unidade, que destacou a importância de medidas preventivas para coibir incidentes dentro do sistema prisional. “Esse tipo de apreensão não só garante a segurança dos internos e dos policiais, mas também contribui para o cumprimento das regras e para o controle da unidade”, afirmou o diretor da UPEM, Jair Silva.

O Presídio Evaristo de Moraes, assim como outros no estado, enfrenta desafios estruturais, o que muitas vezes facilita a fabricação de armas improvisadas a partir de materiais disponíveis na estrutura física dos prédios. As autoridades penitenciárias têm intensificado a fiscalização e realizado buscas frequentes como parte de um esforço para mitigar essas situações.