Acidente entre três veículos deixa ferido e bloqueia trecho da BR-364

Tanque de óleo vegetal não sofreu danos e tráfego na região de Jaciara segue no sistema pare e siga/ Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um automóvel de passeio, uma carreta-tanque e um caminhão provocou a interdição parcial do km 275 da BR-364, no município de Jaciara (a 145 km de Cuiabá), no final da manhã deste domingo (26/7). A colisão resultou em uma pessoa ferida e mobilizou equipes de emergência na rodovia federal.

De acordo com a concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pela administração do trecho, o centro de controle operacional foi acionado às 11h07 para prestar socorro às vítimas.

Com a força do impacto, o caminhão carregado com limões capotou e parou atravessado sobre a pista na faixa de sentido sul. O carro de passeio parou na faixa de domínio da rodovia, enquanto a carreta-tanque, que transportava óleo vegetal, parou alguns metros à frente do ponto de colisão.

Apesar da gravidade da batida, a concessionária confirmou que o reservatório da carreta não sofreu avarias, descartando o risco de vazamento da carga de óleo vegetal na pista.

A vítima ferida recebeu os primeiros atendimentos no local pelas equipes de resgate da concessionária. O trânsito na região do acidente opera no sistema de alternância “pare e siga” para viabilizar a remoção dos veículos e a limpeza da via, sem previsão de liberação total da pista.