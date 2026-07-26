Aeronave é encontrada abandonada após pouso forçado às margens da BR-364

Avião com trem de pouso danificado foi localizado sem tripulação ou carga ilícita na zona rural de Alto Garças

Suspeita inicial de transporte de drogas não foi confirmada após varredura das equipes policiais/ Foto: Reprodução

Uma aeronave de pequeno porte foi encontrada abandonada na zona rural de Alto Garças (a 357 km de Cuiabá) neste sábado (25/7). O monomotor realizou um pouso forçado nas imediações de uma propriedade rural localizada às margens do km 35 da BR-364, próximo à Pista da Fazenda Ruaro, a cerca de 12 quilômetros do acesso por estrada de chão.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes do 1º Pelotão de Alto Garças e do município vizinho de Alto Araguaia foram acionadas após denúncias anônimas sobre a presença da aeronave. A principal suspeita inicial apontava para o possível uso do avião no transporte de entorpecentes ou carga ilícita na região.

Ao chegar ao ponto indicado, os policiais constataram que a aeronave parou fora da faixa de pouso regular e apresentava o trem de pouso quebrado, indício de que o piloto perdeu o controle da manobra durante a aterrissagem de emergência.

Apesar das varreduras realizadas na área e na própria estrutura do avião, os militares não localizaram pilotos, passageiros ou eventuais feridos. Tampouco foram encontrados entorpecentes ou materiais que confirmassem a suspeita de tráfico de drogas.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e encaminhado às autoridades competentes. A investigação busca identificar os proprietários da aeronave por meio do prefixo, reconstituir a rota de voo e determinar o paradeiro dos ocupantes que abandonaram o local.