Aeronave é encontrada abandonada após pouso forçado às margens da BR-364

Uma aeronave de pequeno porte foi encontrada abandonada na zona rural de Alto Garças (a 357 km de Cuiabá) neste sábado (25/7). O monomotor realizou um pouso forçado nas imediações de uma propriedade rural localizada às margens do km 35 da BR-364, próximo à Pista da Fazenda Ruaro, a cerca de 12 quilômetros do acesso por estrada de chão.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes do 1º Pelotão de Alto Garças e do município vizinho de Alto Araguaia foram acionadas após denúncias anônimas sobre a presença da aeronave. A principal suspeita inicial apontava para o possível uso do avião no transporte de entorpecentes ou carga ilícita na região.
Ao chegar ao ponto indicado, os policiais constataram que a aeronave parou fora da faixa de pouso regular e apresentava o trem de pouso quebrado, indício de que o piloto perdeu o controle da manobra durante a aterrissagem de emergência.
Apesar das varreduras realizadas na área e na própria estrutura do avião, os militares não localizaram pilotos, passageiros ou eventuais feridos. Tampouco foram encontrados entorpecentes ou materiais que confirmassem a suspeita de tráfico de drogas.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência e encaminhado às autoridades competentes. A investigação busca identificar os proprietários da aeronave por meio do prefixo, reconstituir a rota de voo e determinar o paradeiro dos ocupantes que abandonaram o local.