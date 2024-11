Pastor diz que festa de Halloween mostra plano do ‘inimigo’ e chama evento de ‘culto a Satanás’

Uma festa realizada no último sábado (16), em Sena Madureira, gerou repercussão nas redes sociais e na cidade. Um evento com tema de Halloween contou com uma decoração com sepulturas e outros símbolos referentes à data chamou atenção.

Ainda sobre a festa, circula um áudio em grupos de WhatsApp em que um pastor chama o evento de “culto a Satanás”.

“Esse ato maligno aconteceu. Isso é uma ação espiritual. Nesse culto aí – isso é um culto a Satanás, houve uma liberação de espíritos de morte. Eles estão ilustrando o plano deles para Sena Madureira”, disse.

OUÇA O ÁUDIO:

O pastor disse ainda que vai orar pela cidade “para que Deus quebre todo o mal”. “É uma ação muito séria, isso aí não é uma brincadeira. Isso é um culto maligno, feito a Satanás, e foram liberados espíritos de morte e está ilustrando tudo. Que a igreja de Sena Madureira se levante em oração e intercessão pelas vidas. O plano do inimigo é ceifar muitas vidas aí em Sena Madureira. Isso não é brincadeira”, continuou.

Ainda no áudio, o homem disse que Satanás tem um projeto de agir com muita força. “Às vezes a gente diz ‘mas Deus guarda’, mas guarda se a gente orar, se a gente interceder, se a gente clamar, se a gente buscar e se humilhar, e Deus faz”, finalizou.