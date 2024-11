Presença de ‘Sheike do Acre’ no shopping de Rio Branco viraliza nas redes sociais

O ‘Sheike do Acre’, personagem de um sheik (líder árabe) criado pelo influencer e humorista Eduardo Araújo, trouxe entretenimento e muitas risadas no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Vestido com trajes tradicionais do Oriente Médio, incluindo hijab e burca, o “sheik” chegou ao local escoltado por seguranças, simulando uma experiência luxuosa que incluiu compras exageradas e o transporte de várias sacolas.

A encenação rapidamente chamou atenção dos presentes e repercutiu amplamente nas redes sociais.

Frequentadores do shopping não esconderam suas reações – entre olhares curiosos, risadas contidas e expressões de encantamento.

A performática “visita do sheik” foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais do criador, alcançando grande engajamento e provocando uma chuva de comentários de internautas. O humor da esquete conquistou os seguidores.

Entre elogios e brincadeiras, muitos destacaram a originalidade e o bom humor do criador. “Faltou só a capinha do celular em ouro”, comentou um seguidor.

Outros brincaram com a reação das pessoas no shopping, apontando que algumas pareciam confusas sobre a situação. Uma internauta comentou sobre a “cara” de uma senhora que parecia ter receio de perder seu lugar para o suposto “sheik”. Outra observou: “Se eu tivesse lá, teria pedido um autógrafo”.

Eduardo Araújo, que utiliza o personagem Sheike do Acre para criar conteúdo humorístico e esquetes, tem como objetivo de performance gerar entretenimento, leve e descontraído.

Veja o vídeo: