Preta Gil recebe companhia do filho em nova internação

Preta Gil precisou ser internada novamente e mostrou que o filho, Francisco Gil, dormiu com ela no hospital.

Fran, como é conhecido o filho da artista, foi com a mãe para o hospital e passou a noite ao lado dela. “Meu bebê vai dormir comigo hoje. Boa noite!”, escreveu ela ao publicar uma foto no Instagram mostrando o herdeiro deitado no sofá do quarto.

A cantora retornou ao hospital apenas 24 horas depois de receber alta, após a realização de uma cirurgia para retirada de cálculos renais. Enquanto estava em casa, ela voltou a sentir dores no rim direito e precisou voltar a internação.