Procuradoria-Geral do Estado realiza 1ª corrida da instituição com fins solidários

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) realizou, em parceria com a Associação de Procuradores do Estado do Acre (Apeac) e com a Comunidade Longão Elite, no domingo, 24, a primeira edição da Corrida da PGE, com a finalidade de arrecadar alimentos para instituições de caridade do estado.

Além disso, a corrida foi alusiva ao Novembro Azul, mês dedicado ao incentivo do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Todos os participantes foram incentivados a usar a cor azul em referência à campanha.

A primeira edição contou com a participação de 436 pessoas, entre servidoras da instituição e público em geral, os quais doaram 3 kg de alimentos não perecíveis, cada, arrecadando mais de 1 tonelada de alimentos.

“Desde o ano passado, a PGE queria realizar a corrida, que seria uma preparação para seu Jubileu, que se aproxima. E este ano surgiu a proposta de parceria com o Longão Elite, que já tem uma expertise com corridas voltadas também ao social. E, por esta razão, prontamente abraçamos o projeto que agrega qualidade de vida para o nosso servidor e atende ao nosso compromisso social. O evento contou com um grande número de pessoas e foi um grande sucesso”, pontua a procuradora-geral do Estado, Janete Melo.

O presidente da Apeac destaca que o estatuto da associação prevê a promoção e o incentivo de atividades desportivas e de lazer e que a corrida realizada demonstra este compromisso. “Agradeço, em nome da Apeac, por essa oportunidade de unir esporte, lazer e solidariedade, reforçando nosso compromisso com a categoria e com a comunidade”.

Além de participar como associação, o procurador, que também é maratonista, fez questão de participar como corredor. “Quero parabenizar a PGE pela idealização e realização desse grande evento em parceria com o Longão Elite. Como maratonista, foi extremamente gratificante participar de um percurso desafiador, que testou nossos limites e reforçou o espírito de união e saúde entre todos os envolvidos”.

A corrida, com percursos de 5 km, 10 km, 15 km e 21 km, contou com a participação de pessoas de diversas idades e condicionamento físico, atendendo um público diverso.

O servidor da PGE, Iran Brady, expressou sua emoção: “A corrida da PGE foi muito especial. Já participei de várias corridas, mas essa foi diferente, por se tratar da primeira corrida da PGE, uma instituição a qual tenho um respeito enorme. Certamente ficará guardada na memória. Já estou esperando a próxima”.

Elisangela Aly Casas, também servidora da PGE, compartilhou o sentimento de superação: “Foi maravilhoso superar meus limites nessa corrida tão organizada e divertida. Comemorei cada passo para me manter motivada a ultrapassar meus limites o tempo todo”.

Longão Elite

O Longão Elite é um grupo que realiza corridas que aliam o esporte com o social. Francines Nobre, uma das fundadoras e administradora do Longão, reforça que o grupo possui 5 anos de atuação no Acre e realiza uma corrida beneficente por mês, geralmente em parceria com alguma instituição:

“Começamos com 20 pessoas. Hoje, temos em volta de 500. Somos um grupo de voluntários que se reúne para correr e fazer chegar alimento e donativos a quem mais precisa”.

Ela frisa que a parceria com a PGE deu muito certo e bateu recorde no tempo de inscrições: “Em 3 minutos encerramos as vagas e temos mais de uma tonelada de alimentos para as doações”.