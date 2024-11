Segunda pele: torcedor tatua a camisa do Flamengo em tamanho real

A paixão de um torcedor pelo seu clube do coração parece não ter limites. Que diga o catarinense José Maurício dos Anjos, 32 anos, talvez o mais fanático admirador do Flamengo. Ele literalmente fez da camisa do time a sua segunda pele ao tatuá-la em tamanho real nas cores vermelho e preto.

A homenagem levou quase um ano para ficar pronta. Foram necessárias 32 sessões num estúdio de tatuagem e cerca de 90 horas de trabalho para reproduzir no dorso a camisa titular do Rubro-Negro carioca usada nas temporadas de 2015 e 2016.

Maurício fez questão de divulgar o resultado nas redes sociais nesta sexta-feira (20) e, é claro, dividiu a opinião dos internautas. Enquanto algumas mensagens destacavam a “coragem” do torcedor flamenguista, outros o chamavam de “louco” e “maluco”, para citar os adjetivos mais leves.

Todo esse amor pelo Flamengo fez o catarinense realizar outro sonho: conhecer pessoalmente Zico e Andrade, ídolos da torcida e do clube. O encontro foi registrado fotos, que ele postou em sua conta no Instagram.

O tatuador responsável pelo trabalho é um velho amigo de Maurício e não cobrou pelo serviço, que custaria algo perto de R$ 10 mil.