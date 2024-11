Unimed Rio Branco premia prestadores e apresenta novos projetos para 2025; VEJA FOTOS

A Unimed Rio Branco, maior operadora de planos de saúde do Acre, celebrou a Noite de Premiação da Rede Prestadora, um evento dedicado a reconhecer as clínicas, laboratórios e hospitais que se destacaram em 2024. As certificações foram concedidas nas categorias ouro, prata e bronze, com base na avaliação dos clientes da operadora.

Durante a cerimônia, os dirigentes da cooperativa apresentaram os projetos planejados para o último trimestre de 2024 e as perspectivas para o futuro da empresa em 2025.

Os destaques da noite foram o Hospital do Rim, o Laboratório Carlos Chagas e o Laboratório Unimed, prestadores da categoria ouro, que alcançaram 100% de satisfação dos clientes do plano de saúde.

O presidente da Unimed Rio Branco, dr. Marcus Yomura, destacou a importância da cooperativa para a economia local. “Geramos mais de 520 empregos diretos e remuneramos mais de 200 médicos por mês. Somos gratos pela confiança de nossos beneficiários e estamos, com muito planejamento e responsabilidade financeira, projetando a Unimed Rio Branco para ser líder de boas práticas no sistema nacional”, disse.

Aproximadamente 200 convidados prestigiaram os novos projetos apresentados para o primeiro trimestre de 2025, como a inauguração de um novo Pronto Atendimento para o público adulto, que contará com alas de internação, apartamentos e centros cirúrgicos.

VEJA FOTOS: