Vasco e Internacional se enfrentam pelo sonho de vaga na Libertadores

Uma única partida dá prosseguimento ao calendário de jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (21/11). Em São Januário, o Vasco joga contra o Internacional às 20h. As duas equipes entram em campo lutando pelo sonho de uma vaga na Libertadores do ano que vem.

De um lado, o Gigante da Colina sonha com uma vaga na pré-Libertadores. Com a vitória do Corinthians diante do Cruzeiro, a equipe caiu para a 10ª colocação. Apenas um ponto separam o Timão do Cruzmaltino. A equipe carioca precisa vencer para colar na Raposa, que está em 7º, com 47 pontos. O time mineiro ocupa a última colocação que dá vaga para a competição continental.

Além disso, em caso de título do Botafogo na Libertadores e do Cruzeiro na Sul-Americana, a vaga para o Brasileirão vai até a 9ª colocação.

Do outro lado, o Internacional sonha com uma vaga direta na fase de grupos do torneio. Com a classificação do Flamengo através do título da Copa do Brasil, o Colorado ocupa a 5ª colocação do torneio, com 59 pontos.