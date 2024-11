Já é de conhecimento da polícia a dinâmica das ações do autor do atentado na Praça dos Três Poderes nesta quarta (13). O que falta agora é identificar os motivos e outros possíveis envolvidos. Francisco Wanderley Luiz morava de aluguel desde junho em uma casa de Ceilândia, no Distrito Federal.

Ontem, às 8h15, Francisco entrou no anexo quatro da Câmara dos Deputados. Segundo a segurança, usou o banheiro e deixou o local. Veja agora o passo a passo do ataque.

VEJA O VÍDEO: