Vídeo: Cavalo é transportado em moto por duas pessoas

A prefeitura do município disse que os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito monitoram as ruas diariamente, mas não chegaram a flagrar a situação e nem receberam qualquer chamada sobre o transporte ilegal do animal.

Em outro caso, na Rodovia Presidente Dutra, altura de Belford Roxo, motoristas flagraram um outro cavalo sendo transportado dentro de um carro. O animal foi colocado com a cabeça para fora do veículo.