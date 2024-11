Uma criança de 6 anos foi atropelada por um motorista, de 77, na tarde do último sábado (16/11), enquanto brincava em um triciclo de brinquedo na Rua Domingos Politti, no centro de Pedreira, no interior de São Paulo.

Uma câmera de segurança registrou o ocorrido. Pelas imagens, é possível ver que o carro se aproxima lentamente, bate na criança, mas não para de andar.

O registro mostra que uma testemunha tenta alertar o motorista sobre a presença de uma criança ali, mas sem sucesso.