VÍDEO: Escada suspensa a 1.500 metros de altura vira atração na China

Uma escada metálica suspensa a cerca de 1.500 metros de altura vem chamando a atenção de amantes de aventura. Conhecida como Via Ferrata, a atração fica localizada no Monte Qixing, na província de Hunan, na China.

Segundo a Associação de Exploração da China, que projetou a estrutura de 170 metros de comprimento, o objetivo é proporcionar uma experiência desafiadora aos visitantes. A escada tem vista para dois penhascos, num cenário que parece saído de um filme de suspense alpino, segundo uma reportagem veiculada pelo jornal NY Post.

Por segurança, os visitantes são equipados com capacetes e amarrados à escada com um cinto de segurança durante a subida. A experiência não é recomendada para pessoas com medo de altura (acrofobia), pressão alta ou problemas cardíacos.

Vídeos da atração mostrando visitantes escalando a estrutura viralizaram nas redes sociais chinesas. A imagem da escada “trêmula” com um fundo montanhoso como cenário chamou atenção de muitos aventureiros ao redor do mundo.

Confira:

Atualmente, a Via Ferrata está aberta apenas para jornalistas e influenciadores. A atração está programada para estar disponível ao público em cerca de duas semanas, quando os ingressos custarão a partir de R$ 575, de acordo com um funcionário. Para subir na estrutura, os visitantes devem ter mais de 1,20 metro de altura.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)