Vídeo mostra suspeitos desovando corpo de ambulante morto a facadas

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois suspeitos desovaram o corpo do ambulante Fabio Luiz Silveira da Silva, de 49 anos, morto após ser sequestrado na noite do último domingo (24/11), em Santos, no litoral sul de São Paulo.

O corpo de Fábio foi encontrado na Rua Antônio Maia, perto da Avenida Perimetral, no Porto de Santos. O registro mostra o momento em que dois suspeitos descem de um carro preto e tiram o corpo de dentro do veículo.

Veja:

Depois, os dois homens ainda atacam o cadáver com facadas.

O autor do crime, um homem também ambulante, de 42 anos, foi preso próximo ao local dirigindo o veículo usado no sequestro. Ele estava com roupas ensanguentadas e acompanhado do primo, que lhe ajudou na ação, quando foi abordado. O suspeito foi preso e confessou o crime. Já o primo, inicialmente, foi liberado, mas, agora está sendo investigado.

Sequestro seguido de morte

Outro registro de câmera de segurança mostra o momento em que Fabio foi levado pelos suspeitos.

Veja:

Pelas imagens é possível ver que um dos envolvidos aborda Fabio por trás e arrasta o homem para dentro do carro.

O motorista acelera o veículo, que deixa o local ainda com a porta de trás aberta e a vítima com os pés para fora. O ambulante teria sido morto na sequência — com uma facada nas costas.

Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que sequestrou Fabio para tirar satisfações por conta de alegações de que a vítima havia mexido com a filha dele, de 10 anos.