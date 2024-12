O Elevado Beth Bocalom, na estrada Dias Martins, em Rio Branco foi inaugurado nesta segunda-feira (30).

A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli e do prefeito Tião Bocalom, que realizaram a travessia inaugural a bordo de um Fusca azul.

O evento, realizado às 18h, também contou com a participação de deputados estaduais e outras autoridades locais.

Bocalom fez questão de dirigir o veículo, com Gladson Cameli no banco do passageiro.

Confira a galeria: