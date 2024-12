Amanda Kimberlly impede Neymar de pegar filha por causa de Biancardi

O jogador Neymar Jr. e a influenciadora Bruna Biancardi vão ter a segunda filha juntos. Os dois, que já são pais de Mavie, anunciaram a novidade na semana passada. O jogador também é pai de Helena, fruto do seu relacionamento com Amanda Kimberlly. Os bastidores da relação dos três, no entanto, está longe de ser tranquila e a coluna te explica o motivo.

Como já é de conhecimento geral, Rafaella Santos, irmã de Neymar, é muito amiga de Amanda, mas não se dá muito bem com Bruna Biancardi. Aliás, foi ela mesma quem apresentou a colega ao irmão enquanto a influenciadora estava grávida do atleta. De acordo com fontes da coluna, Neymar e Bruna estavam juntos quando o jogador se relacionou com Amanda.

Enquanto Bruna Biancardi resolveu passar um tempo na casa dos pais, Neymar deu uma “fugidinha” para uma festa, onde conheceu Amanda Kimberly por intermédio de Rafaella. Nessa mesma festa, o jogador e a modelo ficaram. O fruto desse affair foi a pequena Helena.

Pessoas próximas da coluna afirmaram que Rafaella Santos não gosta de Bruna Biancardi por achar a influencer “interesseira”. Isso porque, quando ela conheceu Neymar, estaria namorando, mas terminou a então relação para ficar com o jogador. O atacante, por sua vez, se encantou com a influenciadora por conta da sua semelhança com Bruna Marquezine.

Fadado ao fracasso?

Pessoas próximas a família de Neymar apontam que Rafaella Santos acredita que a relação entre Neymar e Bruna Biancardi não vai durar muito tempo pois ela “sabe o irmão que tem”. Nas redes sociais, no entanto, o jogador tem aparecido fazendo declarações de amor à companheira e vem dizendo que, agora, é um homem de família.

Fontes da coluna também afirmam que Biancardi não desgruda do famoso e acaba fazendo marcação cerrada: onde Neymar vai, ela vai atrás, e quer apenas sua família próxima. Tudo isso teria afastado não apenas Rafaella Santos do jogador, como também sua mãe, Nadine Santos. Para elas, Bruna Biancardi estaria jogando Neymar contra a própria família.

Além de toda essa polêmica, ainda tem a relação de Neymar com Helena, sua caçula (por enquanto) com Amanda Kimberlly. Fontes próximas afirmam que o jogador já tentou, em várias ocasiões, pegar a filha para passar um tempo, mas a resposta de Amanda é sempre negativa. O motivo? Bruna Biancardi. Há quem diga que a influencer não quer o amado perto de Helena ou de Amanda e que as visitas de Neymar à filha são feitas sempre ao lado de uma babá, sem a presença da ex-affair.

Uma irmãzinha para Mavie

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão à espera da segunda filha juntos. A informação foi confirmada na semana passada. Em novembro, esta coluna já havia revelado, com exclusividade, que, na casa do craque, a “brincadeira” era só essa: “Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro”.

Assim, Neymar vai ser pai pela quarta vez. Bruna Biancardi está grávida da segunda filha com o craque. Eles já têm Mavie, de 1 ano. O jogador também é pai de Davi Lucca (com Carol Dantas), de 13 anos, e de Helena, de 6 meses (com a modelo Amanda Kimberlly). Já Gabriella Gaspar, a ex-modelo húngara, afirma que o jogador de futebol também é pai da filha dela, Jazmin, de 10 anos.