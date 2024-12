Após dias de buscas, corpo de indígena é encontrado no Rio Purus; polícia investiga o caso

A dor da perda e o mistério sobre o que aconteceu pairam sobre a comunidade de Manoel Urbano, interior do Acre, após a confirmação do trágico fim das buscas pelo corpo de um indígena que havia desaparecido no Rio Purus. A vítima, que caiu nas águas do rio próximo à ponte da cidade, foi encontrada no final da tarde de quinta-feira (26), após dias de buscas desafiadoras.

A cheia do Rio Purus, que dificultava o acesso às áreas de busca, tornou a tarefa das equipes de resgate ainda mais árdua. A força da natureza se juntou à angústia da família e da comunidade, que aguardavam ansiosamente por notícias sobre o desaparecido.

A polícia segue investigando as circunstâncias da morte, buscando respostas para o que aconteceu com o indígena. Laudos periciais serão realizados para determinar a causa do óbito e esclarecer se houve algum tipo de crime.