As melhores bebidas para curar a ressaca pós-festas de fim de ano

No fim de ano, os diferentes grupos sociais que frequentamos querem se despedir do ano com jantares onde existem uma certa desordem para comemorar com comidas e bebidas.

Para combater isso, uma boa decisão é frequentar o fatídico “dia seguinte” com uma estratégia como uma estratégia que lhe permita curar a ressaca, entre as muitas festas de fim de ano.

Para esses jantares com amigos, grupos de trabalhos e familiares, é necessário considerar o que fazer durante a reunião para o consumo seguro de álcool a fim de evitar ressacas ou, caso você não tiver seguido as orientações, o que fazer no dia seguinte para lidar com elas.

O que ocorre com seu corpo quando você tem uma ressaca?

Quando você bebe álcool em excesso, o seu corpo sofre de diferentes formas. Segundo os especialistas, não se trata de efeitos, e sim de danos.

As bebidas alcoólicas inibem os hormônios antidiuréticos dos rins, o que faz com que você tenha de ir ao banheiro para aumentar a produção de urina; isso leva à desidratação e resulta em sede, tontura e confusão.

A desidratação afeta todo o corpo e entre os principais órgãos, o cérebro. O aumento do ácido no estômago causa refluxo gastroesofágico, dor abdominal, diarreia, vômito e náusea.

O álcool também altera o sistema nervoso, o que leva a pessoa a experimentar uma fase de euforia e desinibição, acompanhada por uma fase de falta de coordenação, de sensibilidade à dor, confusão e percepção alterada.

Dicas para beber com segurança e evitar ressacas no fim de ano

Os especialistas em saúde recomendam a adoção de várias dicas que devem ser levadas em conta ao consumir bebidas para curar a ressaca e evitá-la no dia seguinte:

Jante antes de consumir bebidas alcoólicas e faça isso com o estômago cheio.

Beba lentamente e alterne com copos de água. Isso pode ajudá-lo a consumir menos álcool e reduzirá a desidratação.

Consuma bebidas alcoólicas com moderação.

Os melhores drinques para curar a ressaca

Se você está lidando com uma ressaca de fim de ano, é importante obter um alívio e acabar com o mal-estar.

Os especialistas em saúde dizem que você precisa descansar bastante no fim de ano, evitar qualquer medicamento para curar a ressaca que contenha paracetamol (como o Tylenol), pois ele pode causar danos ao fígado quando combinado com o álcool, e alimentar-se de forma saudável.

Aqui estão quatro alternativas que fazem bem ao seu corpo para você se sentir melhor após a temporada de festas.

Veja alguns sucos naturais que ajudam a curar a ressaca