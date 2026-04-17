Cruzeiro do Sul mantém duas UBS e limpeza pública no ponto facultativo

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garantirá o funcionamento de duas Unidades Básicas de Saúde na segunda-feira, 20, data em que será ponto facultativo nas repartições públicas.

A Unidade de Saúde Francisco Ary da Silveira, localizada no bairro Cruzeirão, atenderá das 7h às 17h. Já a Unidade de Saúde Pentecoste, na Vila Santa Luzia do Pentecoste, funcionará das 7h às 12h. A Central Única de Medicamentos, no Centro da cidade, também estará aberta no mesmo horário, das 7h às 12h.

Na terça-feira, 21, em razão do feriado nacional do Dia de Tiradentes, não haverá atendimento nas repartições públicas municipais.

De acordo com o diretor de Atenção Básica de Saúde, Gilmar Gilles, a medida segue uma orientação da gestão municipal. “Por determinação do prefeito Zequinha Lima, mantemos sempre uma unidade em funcionamento na área urbana e outra na zona rural, em sistema de rodízio, para garantir atendimento à população durante essas datas”, destacou.

Além da saúde, serviços essenciais como coleta de lixo, limpeza pública, Defesa Civil e fiscalização de trânsito seguirão funcionando normalmente durante o ponto facultativo. As atividades administrativas serão retomadas na quarta-feira, 22.