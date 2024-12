Ataque com drones ucranianos atinge prédio residencial de 37 andares e causa explosões na Rússia; veja vídeo

A cidade, com 1,3 milhão de habitantes e conhecida como a “terceira capital” da Rússia, enfrentou medidas de emergência após os ataques. Moradores foram orientados a deixar suas casas ou buscar abrigo em porões, enquanto bombeiros tentavam controlar os incêndios. Escolas locais foram esvaziadas e o aeroporto internacional de Kazan foi fechado como precaução.

Kazan abriga importantes instalações estratégicas, como a fábrica de aviação de Kazan e uma planta de pólvora, citadas como possíveis alvos dos ataques. Relatórios preliminares sugerem que os drones, identificados como modelos Lyuti (“Feroz”), voaram no limite de sua autonomia operacional, vindos de uma direção não diretamente associada ao território ucraniano.

A cidade está localizada a aproximadamente 1.080 quilômetros da área controlada pela Ucrânia, e as alegações de que o país estaria por trás dos ataques permanecem sem confirmação. Foi lá onde foi realizada a última cúpula do Brics, em outubro, reunindo diversos chefes de Estado e de governo .

Canais russos de comunicação relataram que os drones colidiram com edifícios residenciais próximos às instalações industriais, atribuindo os danos a um suposto erro de planejamento ou execução.

Enquanto Kazan lidava com as consequências das explosões, outros ataques foram registrados em diferentes regiões da Rússia. Na cidade de Rylsk, na região de Kursk, próximo à fronteira com a Ucrânia, cinco pessoas morreram e 12 ficaram feridas em bombardeios.