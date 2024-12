Um caminhão boiadeiro despencou de uma ponte em estado precário na manhã desta quinta-feira (12). O acidente ocorreu no Ramal da Linha 7, nas proximidades da Vila do Incra, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, o acidente expôs novamente as condições precárias do Ramal da Linha 7 e a situação das pontes que garantem a trafegabilidade no local.

Ainda segundo os moradores, eles já reclamaram várias vezes à prefeitura de Porto Acre, mas nada foi feito para melhorar a situação crítica do ramal e das pontes. Com a chegada do inverno, os colonos enfrentam dificuldades para transportar sua produção agrícola até a cidade. Além disso, muitos alunos não conseguem ir à escola, e os próprios moradores têm dificuldade para sair de suas colônias e resolver assuntos na cidade, já que o acesso está cada vez mais restrito.

Os moradores pedem uma intervenção urgente do Poder Público para que seja garantido o direito constitucional de ir e vir.