A cidade de Rio Branco será palco, na noite desta sexta-feira (27), da tradicional Carreata do Concurso de Ornamentação Natalina, promovida pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) em parceria com a Prefeitura Municipal.

O evento, que inicia às 18h na Praça da Revolução, promete movimentar a capital com um desfile de carros comuns, carros antigos, motos e bicicletas ornamentadas. O trajeto inclui passagem pelo Segundo Distrito, com retorno à Praça da Revolução, onde os veículos serão avaliados.

A carreata integra um concurso que contempla 11 categorias, incluindo decoração de residências, ruas, comércios, bares e restaurantes, além de premiações para fotografia amadora, fotografia profissional e a foto mais curtida no Instagram.

Interessados ainda podem participar das categorias de fotografia, que seguem abertas por meio do link a seguir (clique aqui). A premiação para todas as modalidades ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2025, marcando o encerramento oficial do concurso.