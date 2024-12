Os policiais militares Antônio de Jesus Batista, Alan Melo Martins, Josemar Barbosa de Farias, Wladimir Soares da Costa e Raimundo de Souza Costa tem seu julgamento, pela morte da menina Maria Cauane, Gleiton Silva Borges e Edmilson Fernandes da Silva Sale.

O caso aconteceu na capital acreana, em maio de 2018, no bairro do Preventório. O júri popular dos quatro sargentos e um major da Polícia Militar do Acre (PMAC) acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco.

Ao todo, serão 47 testemunhos, 18 delas de defesa e outras 29 de acusação. Os acusados, que aguardam o julgamento em liberdade, também estão presentes.

As três vítimas foram mortas por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, durante operação em maio de 2018. A menina, de 11 anos, foi atingida por um tiro de fuzil.

O Bope informou, no período do ocorrido, que os agentes estariam realizando uma operação no local e que a garota já havia sido atingida quando chegaram ao local exato.

A família contestou a versão apresentada pelo Bope, que foi refutada posteriormente durante o laudo da perícia, que constatou a origem do tiro sendo um fuzil da PM.