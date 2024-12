Com R$ 300 mil em prêmios, Prefeitura e Acisa prorrogam inscrições para o concurso de Natal

A Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) prorrogaram o prazo das inscrições para participação do Concurso de Ornamentação de Natal.

As premiações do “Natal de Vida, Esperança e Dignidade” – tema da edição de 2024 – vão distribuir R$ 303.600,00.

As inscrições que encerrariam nesta segunda-feira (16) foram prorrogadas até o próximo dia 22 de dezembro.

As categorias premiadas serão as seguintes: Ruas; Residências; Bares e Restaurantes; Comércios em Geral; Carros Comuns; Carros Antigos; Motocicletas; Fotografia Profissional; Fotografia Amadora; Foto Mais Curtida; e Bicicletas.

“Vamos premiar mais de R$303 mil, em 11 categorias (…) é um momento de trazer alegria para nossa população, e o que nós queremos para população de Rio Branco é essa grande obra com a melhoria do espírito humano. seja um evento turístico para trazer outros povos, trazer o pessoal do interior, trazer o pessoal das cidades vizinhas, dos Estados vizinhos, dos países vizinhos para cá, para gerar emprego, gerar renda e gerar riqueza aqui na nossa cidade”, disse Bocalom.

As inscrições podem ser feitas pelo site acisaac.org.br.