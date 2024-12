Concurso Correios: quando sai o resultado? Confira as próximas datas!

As provas do concurso Correios foram aplicadas no último domingo (15/12), e uma dúvida comum aos concurseiros é em relação às próximas datas importantes no cronograma da seleção!

A consulta ao gabarito preliminar das provas foi liberada no site da banca IBFC na noite do último dia 15 de dezembro. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis no horário das 10h do primeiro dia às 17h do último dia, contados a partir deste 16/12.

O período para correção de dados cadastrais no site do IBFC será das 10h deste 16/12 até às 17h do dia 18/12/2024.

Já o resultado das provas objetivas será divulgado em até 30 dias após a realização das mesmas, ou seja, até o dia 14 de janeiro. O cronograma oficial com as demais etapas do certame será publicado em janeiro de 2025.

Segundo a banca IBFC, 1.000.692 candidatos compareceram às provas, o que equivale a 59,85% de presentes durante as avaliações.

O concurso Correios oferta, ao todo, 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

As provas foram aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024 em todos os estados do país e no Distrito Federal, abrangendo cerca de 306 municípios.

Cargos e vagas do concurso Correios

Com dois editais publicados no início de outubro, o concurso Correios oferta, ao todo, 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente dos Correios – Carteiro (nível médio): 3.099 vagas

Analista dos Correios (nível superior): 412 vagas

As oportunidades para o cargo de Analista dos Correios são distribuídas entre as especialidades a seguir:

Advogado;

Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Analista de Sistemas – Produção;

Analista de Sistemas – Redes;

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente Social;

Engenheiro – Engenharia Civil;

Engenheiro – Engenharia de Produção;

Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Eletrônica; e

Engenheiro – Engenharia Mecânica.

Confira o detalhamento das vagas de nível superior no edital!

Como foram as provas do concurso Correios?

As avaliações foram aplicadas no último domingo (15/12) e os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas – para todos os cargos;

Provas discursivas – apenas para cargos de nível superior

Confira, abaixo, a estrutura das avaliações:

Nível médio

Nível superior

A prova discursiva, para Analista dos Carreios, foi composta de 1 (uma) Redação, devendo conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, observando os critérios de correção a seguir:

Resumo do concurso Correios