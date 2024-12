Após polêmicas envolvendo a realização do maior concurso da Educação, no último domingo (1), as provas objetivas e discursivas do certame foram canceladas por determinação da Secretaria de Estado de Cultura e Educação (SEE).

Candidatos que prestaram o concurso no domingo relataram atraso na aplicação das avaliações, falta de fiscais e desorganização. O Governo informou que um novo cronograma com as etapas será disponibilizado em breve.

O ContilNet entrou em contato com o secretário Aberson Carvalho, nesta terça-feira (3), para esclarecer algumas dúvidas.

Quem faltou no domingo pode fazer a prova na nova data a ser divulgada?

Aberson explicou que SIM.

“Todos que pagaram vão poder fazer a prova. Foi cancelada essa etapa do domingo”, disse o secretário.

Os locais de prova vão mudar?

“Será feita uma nova distribuição de locais e os participantes serão avisados a respeito disso”, acrescentou.

Aberson disse ainda que os prazos das etapas do concurso serão restabelecidos – como divulgação de resultados, por exemplo.

“Será divulgado um novo cronograma, mas somente essa etapa foi cancelada”, salientou o gestor.

Banca Nosso Rumo segue como a responsável pelo certame

Em nota lançada nesta segunda-feira (2), a SEE destacou que a empresa contratada – Nosso Rumo – não forneceu os documentos relativos à etapa realizada, em especial aos fatos denunciados ,e que por isso, decidiu pelo cancelamento da etapa do certame. A banca segue como responsável pelo novo cronograma e condução do concurso por uma questão de contrato.

“Temos que manter a banca por uma questão jurídica. Temos um contrato com a empresa. Se ela se negar a aplicar, temos que buscar outra banca”, finalizou.