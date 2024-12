Com a Carreta da Defensoria, inauguração de novas unidades na capital Rio Branco e no interior, além da ampliação dos Pontos de Inclusão Digital (PIDJus), a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) alcançou novo recorde com 155.863 atendimentos em 2024. Em 2023 foram pouco mais de 127 mil registros no sistema que acompanha em tempo real o desempenho da instituição.

Com a posse de 11 novas defensoras e defensores públicos, que vão reforçar time da Defensoria Pública nos municípios do interior a partir de 2025, a previsão é de que esse recorde seja superado ano a ano.

A defensora pública-geral, Simone Santiago, destacou que o ano de 2024 já iniciou com a nova estrutura no atendimento na unidade da Avenida Antônio da Rocha Viana, a sede administrativa, proporcionando mais conforto e privacidade aos usuários da área Cível. “O atendimento foi otimizado também com a inauguração da unidade Jardim de Alah, reorganizando o atendimento da área Criminal”, disse.

A unidade da Defensoria Pública em Cruzeiro do Sul foi inaugurada e a população de Sena Madureira ganhou uma unidade modelo, construída dentro do padrão que o trabalho da DPE exige. O ano encerra também com a obra da unidade de Plácido de Castro finalizada, com inauguração marcada para janeiro de 2025.

O programa Defensoria Itinerante alcançou mais comunidades, especialmente em terras indígenas, dentro de áreas de floresta e comunidades distantes dos centros urbanos. Os programas Rede Humanizada de Meninas e Meninos (Rhuamm), bem como o Defensores do Futuro, alcançaram novos públicos e foram reconhecidos nacionalmente.

A defensora-geral falou com entusiasmo sobre as quatro cartilhas educativas lançadas neste ano. Uma reedição da “cartilha dos direitos das pessoas com autismo” e lançamento da Coleção “Cidadania e Direitos – Povos Indígenas”, “Proteção nas Escolas” e “Proteção de Dados”.

Como destaque de 2024 também, a instituição executou o Projeto Dignidade no Cárcere, com assessoria jurídica, psicólogos e assistentes sociais em todas as unidades prisionais do estado. “E neste ano recebemos importantes premiações. Alcançamos o 1º lugar no prêmio nacional de Inovação Judiciário Exponencial, fomos agraciados com o selo Esperança Garcia por atitudes antirracistas e ainda fomos contemplados com o Prêmio Bacurau de Direitos Humanos”, comentou Simone Santiago.