Elzinha ou Samir? Após reunião, PP deve anunciar seu candidato à presidência da Câmara

As informações dos bastidores dão conta que, ainda hoje, segunda-feira (16), o Progressistas deve se reunir e decidir pelo nome que concorrerá à presidência da Câmara Municipal de Rio Branco para a próxima legislatura.

Os dois nomes que estão na disputa são de dois vereadores que foram reeleitos, Elzinha Mendonça e Samir Bestene, mas apenas um deverá ser a indicação do PP.

O horário da reunião não foi revelado, mas até o início da noite, o anúncio deverá ser feito. O ti-ti-ti dos bastidores especula que a vereadora Elzinha, apesar de se apresentar, quase sempre, como opositora de Bocalom, deverá ser o nome indicado. O resultado é uma articulação que viria da esfera estadual, por meio do secretário Aberson Carvalho.

Sobre o nome, possivelmente, indicado pelo prefeito Tião Bocalom, o do vereador Joabe Lira, parece que as suas conversas e negociações com seus futuros colegas de parlamento não têm surtido muitos resultados. É que o nobre vereador não teria autonomia para negociar cargos e secretarias, e para tudo, precisa da bênção do prefeito.

A verdade é que, seja qual for o nome indicado, quem provavelmente deve definir a votação, são os votos dos vereadores do chamado “bloquinho”, formado por 5 vereadores: Zé Lopes (Republicanos), Moacir Júnior (Solidariedade), Márcio Mustafa (PSDB), Leôncio Castro (PSDB) e João Paulo (Podemos), talvez seja por isso, que esses vereadores tem sido bastante procurados pelos possíveis candidatos.