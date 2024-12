Energisa Acre realizou mais de 90% dos atendimentos pelos canais digitais em 2024

A Energisa Acre vem investido na digitalização dos serviços para oferecer mais comodidade aos 285 mil clientes atendidos na distribuidora. Em 2024, foram realizados mais de 4 milhões de atendimentos em todo o Estado. Destes, 92% ocorreram por meio de canais digitais e 8% por canais tradicionais, como agências e Call Center.

No ranking dos canais mais acessados na Energisa Acre, o aplicativo Energisa On lidera a posição, com o registro de 45% dos atendimentos realizados. O aplicativo está disponível gratuitamente para as versões IOS e Android e permite acessar diversos serviços diretamente do celular.

“O cliente não precisa sair do conforto da sua casa para acessar os nossos serviços. Por meio dos aplicativos, ele recebe o atendimento de forma rápida, prática e personalizada, mas é importante ficar atento e acessar apenas os canais oficiais da distribuidora”, destaca o Coordenador de Atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro.

Por meio desses canais digitais, os clientes podem registrar falta de energia, solicitar 2ª via de conta, ligação nova, negociar faturas atrasadas, solicitar mudança de titularidade, atualizar dados cadastrais, entre outros serviços.

Canais de Atendimento