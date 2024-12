A Cantata de Natal realizada pela Escola de Música do Acre está fazendo neste momento a passagem de som para o início do espetáculo que está marcado para as 19 horas desta segunda-feira (17)

O evento que deveria ter ocorrido ontem, junto com o acender da iluminação natalina, foi adiado devido a forte chuva que atingiu a capital do estado.

O governador do estado, Gladson Cameli, confirmou ainda no domingo sua presença na apresentação desta segunda, desta vez com céu limpo.

Veja o vídeo: