FOTOS: veja como foi a diplomação de Bocalom, Alysson e dos 21 vereadores eleitos em Rio Branco

Aconteceu no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac) a diplomação do prefeito Tião Bocalom (PL), do vice-prefeito Alysson Bestene e dos 21 vereadores eleitos que vão assumir a Câmara Municipal a partir de 2025.

O evento foi promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e contou com a participação do governador Gladson Cameli; dos desembargadores Júnior Alberto e Waldirene Cordeiro; da defensora publica-geral Simone Santiago; da reitora da Ufac, Guida Aquino; do juíz eleitoral Alesson Braz; do representante da OAB, Thalles Vinícius; e da promotora Rita de Cássia, representando o MPAC.

Os diplomados subiram ao palco do Teatro da Ufac para receber os certificados das mãos das autoridades que compuseram o dispositivo.

