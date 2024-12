A iluminação de Natal do Governo do Estado será lançada no próximo dia 15 de dezembro, foi o que disse a assessoria de comunicação à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (10).

A empresa responsável pela instalação das luzes e a montagem dos enfeites já iniciou os trabalhos na semana passada.

O Governo pretende realizar uma programação no dia 15 para o acender das luzes, em frente ao Palácio Rio Branco, onde estão sendo montadas a Casinha do Papai Noel e a árvore de Natal gigante.