A igreja Videira Church realizará o Dia V – Videira Social na Comunidade, no próximo dia 21 de dezembro, levando diversos atendimentos médicos e ações sociais na escola cívico militar Wilson Barbosa, na Cidade do Povo.

Os serviços disponíveis no evento são: atendimentos médicos e odontológicos, ações educativas com jogos e teatro, serviços sociais como atendimentos psicológicos e orientação jurídica, testes de visão, vacinação, bazar, cortes de cabelo, plenário, segurança e patrulha e atividades para as crianças.

Fernanda Figueiredo é responsável pela organização do evento, e fala um pouco sobre a ação e também sobre a quantidade de trabalhadores que estarão participando de maneira voluntária.

“Essa iniciativa surgiu pela importância e necessidade de oferecer serviços gratuitos e de qualidade para a população. Como igreja, entendemos que temos um papel fundamental na sociedade, que é o de servir. Para esse sábado, teremos na nossa igreja pelo menos 80 voluntários. E acreditamos que aproximadamente 150 voluntários das parcerias”, disse a coordenadora da ação.

Ela explica que o evento contará, para além dos serviços, doação de brinquedos e cestas básicas para centenas de pessoas carentes do bairro. A expectativa é que cerca de 600 pessoas sejam agraciadas com a ação. A ação é realizada pela igreja há sete anos.



Veja imagens dos eventos anteriores: