Independência acerta com volante Weverson, ex-Flamengo e Fortaleza; saiba mais

O diretor de futebol do Independência, João Paulo Junqueira, confirmou nesta segunda, 16, a contratação do volante Weverson, 21, 1m87, ex-Flamengo e Fortaleza, para a disputa do Campeonato Estadual de 2025.

“Essa foi uma negociação complicada, mas temos um excelente calendário com Copa do Brasil e Série D e acaba sendo muito importante”, disse João Paulo Junqueira.

Preparação na quarta

João Paulo Junqueira confirmou para quarta, 18, às 15 horas, no Marinho Monte, a apresentação do elenco.

“Ainda não teremos todos os atletas, mas é preciso iniciar os trabalhos. Teremos pouco mais de um mês para a estreia no Estadual”, comentou o dirigente.