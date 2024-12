Madrasta de Preta Gil comemora evolução: “Presente de Natal”

A melhora gradativa de Preta Gil, após uma cirurgia de 20 horas para retirada de tumores, foi festejada pela madrasta da cantora, Flora Gil. A empresária usou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (23/12), para atualizar o estado da enteada.

“Presente de Natal. Ela já se recuperando”, escreveu ela na legenda da postagem, mostrando o novo boletim médico da artista, divulgado pela unidade de saúde onde ela está internada.

Preta Gil está “acordada e conversando”

A equipe de Preta Gil atualizou o estado de saúde da cantora nesta segunda-feira (23/12). Um novo boletim médico foi liberado pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e divulgado no começo da tarde. Segundo a nota, a artista, que passou por uma cirurgia de 20 horas na quinta-feira (19/12), está estável, acordada e conversando.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em recuperação da cirurgia realizada na última quinta-feira, dia 19 de dezembro. A paciente está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira”, diz o texto.

Preta Gil realizou uma cirurgia de 20 horas para a retirada de tumores. A operação teve início às 6h de quinta-feira (19/12) e foi finalizada na madrugada de sexta-feira (20/12). Na UTI, a equipe da artista tem divulgado os boletins médicos em suas redes sociais desde então.

Francisco Gil, filho de Preta, atualizou o estado de saúde da mãe logo após a operação.

“Tudo em paz aqui. A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela”, começou o rapaz, na legenda de uma foto onde aparece fazendo carinho no braço da artista e é possível ver as tatuagens com o nome dele e o apelido “Drão” dado à mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha.

Logo depois, o neto de Gilberto Gil agradeceu: “Obrigado por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor. Axé”, encerrou.

“Venceu mais essa”, diz amiga de Preta Gil

Amigos e familiares estão acompanhando Preta Gil no hospital depois de a cantora passar por uma cirurgia de mais de 18 horas, que removeu tumores de seu corpo. Após o procedimento, Malu Barbosa, amiga da artista, falou sobre sua recuperação.

O adiamento da operação

Preta Gil revelou, no último dia 14, que a cirurgia que faria no dia seguinte precisou ser adiada para a quinta-feira (19/12). Nos stories do Instagram, a cantora apareceu retirando as extensões do cabelo e das unhas, que já estavam marcadas por conta da operação.

“Eu ia operar amanhã e tinha que tirar o cabelo e a unha para a operação. Eu vou operar agora só na quinta. Mas já estou tirando o cabelo hoje mesmo para tratar esses dias. Vou sentir falta do cabelão”, comentou ela.

Na semana passada, Preta Gil usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde. Na ocasião, a filha de Gilberto Gil revelou que passaria por uma nova cirurgia para a retirada dos tumores, após a quimioterapia não ter a resposta esperada pelos médicos. Ela ainda contou que estava em Nova York para buscar uma segunda opinião médica a respeito do seu tratamento.

“Eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. Foi a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião”, disse se referindo a viagem para Nova York, nos Estados Unidos.

Preta continuou o relato: “[A segunda opinião é] em relação ao tratamento que eu farei após uma cirurgia que farei na semana que vem. É uma cirurgia que está marcada há algum tempo para a retirada dos tumores. A quimioterapia que eu fiz no Brasil não foi tão eficaz quando eu esperava e os médicos também. Então, a gente tem que buscar alternativas, em países diferentes, com estudos diferentes, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Eu vou ter essa consulta e espero que eu tenha boas notícias”, ressaltou otimista.

A famosa lembrou que decidiu abrir o coração para os fãs e seguidores como forma de encontrar alento e apoio para o momento difícil. “Resolvi contar para vocês por que eu sempre recebo muita energia positiva de vocês e eu não sei ser diferente, não sei fazer as coisas escondidas e em segredo. Isso é uma dificuldade, não vejo como um defeito, mas sim como uma qualidade”, concluiu.