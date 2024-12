No topo! Márcio Ferreira comemora título inédito na temporada de 2024; veja detalhes

Um terceiro lugar nas trilhas da Estrada Velha, em Epitaciolândia, na última etapa, nesse domingo, 16, garantiu ao ciclista Márcio Ferreira (Time Honda) o título do Campeonato Estadual de Mountain Bike na categoria Master C.

“Ganhar o Estadual é a realização de um sonho. No início da temporada o capitão Antônio Frota me fez o convite para vestir a camisa do Time Honda e isso aumentou a responsabilidade. Fechar com título é demais”, comentou Márcio Ferreira.

Norte/Nordeste

Mário Ferreira disputou em Teresina, no Piauí, a Copa Norte/Nordeste e esse foi outro grande desafio da temporada.

“Temos grandes atletas no Norte/Nordeste e você se desafiar nesses eventos gera um crescimento natural. Teremos a competição em Rio Branco em 2025 e a meta é participar da disputa com objetivo de vencer provas”, declarou o ciclista.

2025

Além do Norte/Nordeste, Márcio Ferreira quer a conquista do título do Estadual de Velocidade.

“Comecei a pedalar em 1990 e a paixão pelo esporte foi crescendo. Determinar metas é importante para seguir evoluindo, afirmou Márcio.