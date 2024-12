Mavericks e Warriors quebram recorde de bolas de três em um jogo da NBA

No último domingo (15), o Dallas Mavericks venceu o Golden State Warriors por 143 a 133 em um jogo que entrou para a história da NBA.

Os dois times combinaram para 48 bolas de três convertidas, a maior marca da história da NBA em um único jogo.

Os grandes destaques da partida no quesito, como esperado, foram os Splash Brothers. Agora em times opostos, Stephen Curry e Klay Thompson converteram sete bolas do perímetro cada. Luka Doncic, com seis, e Draymond Green e Andrew Wiggins, com cinco cada, também contribuíram bem.

Luka, inclusive, foi o grande destaque do jogo, com uma atuação monumental. O armador esloveno terminou a partida com 45 pontos, 13 assistências, 11 rebotes, três roubos de bola e dois tocos, além das seis bolas de três já citadas e um aproveitamento de 16 arremessos convertidos em 23 tentados no geral.