Muito choro e dois gols: a despedida de Adriano Imperador no Maracanã

Para muitos, Adriano não quis – e há nisso certo tom heroico (a rejeição da fama para reviver as origens). Acho que o mais correto é dizer que ele não pôde. E fico aqui pensando: se ele começasse a jogar hoje, em vez de duas décadas e meia atrás, as coisas seriam diferentes? Com o avanço na psicologia do esporte, com o aparato profissional que os clubes têm hoje para saúde mental, com a coragem com que tantos grandes jogadores têm falado sobre o assunto, será que Adriano poderia ter encontrado mais amparo?