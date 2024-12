O noivo da médica Carolina Canales, que morreu após inalar fumaça durante um incêndio no The Ember Hotel, em Bangkok, na Tailândia, saltou do terceiro andar do hotel para escapar do fogo. O incidente ocorreu na noite deste domingo (29/12), horário local.

Fernando Ressurreição, noivo de Carolina Canales, sobreviveu ao incêndio que atingiu o The Ember Hotel. De acordo com a imprensa local, ele saltou do terceiro andar e sofreu ferimentos. O casal estava viajando junto pela Tailândia. Eles haviam feito o check-in mais cedo e se acomodaram no quarto 504. Carolina havia sido pedida em casamento poucos dias antes do acidente. Fernando Ressurreição tentou fugir do hotel com Carolina, mas a fumaça dificultou a visibilidade, fazendo com que ambos se separassem. O corpo de Carolina foi encontrado no quarto 511, e informações preliminares indicam que, após se perder do noivo, ela entrou no quarto por engano enquanto tentava escapar do hotel, que estava repleto de fumaça. Além da médica Carolina Canales, outras dois turistas estrangeiros morreram no incêndio. De acordo com o portal Khaosod English, os socorristas levaram quatro turistas ao hospital em razão da inalação de fumaça. O governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, informou que os serviços de emergência receberam o alerta às 21h21 e chegaram em cinco minutos. Os sobreviventes foram realojados em hotéis na área de Pratunam, e as embaixadas foram notificadas.