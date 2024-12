Novo ano, nova rotina: comece seu projeto fitness com o Pré Saúde e monte seu combo ideal

Comece o ano com saúde e determinação! 💪✨

Um novo ano traz consigo a chance de recomeçar, redefinir prioridades e investir no que realmente importa: sua saúde! Manter uma vida saudável é muito mais do que apenas uma questão estética; é sobre se sentir bem, ter energia e disposição para enfrentar os desafios do dia a dia.

Se você deseja começar 2025 com tudo, adotar um projeto fitness pode ser a chave para transformar sua rotina. Mas, para garantir resultados eficazes e seguros, é fundamental contar com o acompanhamento de profissionais específicos.

👉 Nutricionista: Planeje uma alimentação personalizada que atenda às suas necessidades e objetivos, potencializando seus resultados e promovendo o equilíbrio.

👉 Educador Físico: Ajuda a construir um plano de treino eficiente, respeitando seus limites e incentivando sua evolução.

👉 Médico: Avalia sua saúde de forma integral, garantindo que você esteja apto para iniciar suas atividades com segurança.

E não podemos esquecer o papel essencial de ambientes como a academia e o crossfit , que oferecem estrutura, orientação e motivação para que você se mantenha no caminho certo. Esses espaços são mais do que locais de treino; são comunidades que incentivam a superar seus limites e conquistar suas metas.

🛍️ Descontos exclusivos em suplementos e artigos esportivos: Complemente sua jornada fitness com os melhores suplementos e acessórios esportivos. Através do Pré-Saúde , você também tem acesso a descontos descontos em lojas especializadas, garantindo economia na hora de investir em whey protein, pré-treinos, roupas, e muito mais.

Para tornar tudo isso ainda mais acessível, através do Pré-Saúde, você pode montar o combo ideal para começar sua jornada com descontos imperdíveis! É a oportunidade perfeita para unir saúde, economia e resultados em um só lugar.

🚀 Não adie seus objetivos! Conheça nossos profissionais e comece hoje a planejar o seu ano de conquistas. Vamos juntos?

💚 Nutricionista: O nutricionista é o especialista que transforma sua alimentação em um verdadeiro aliado para alcançar seus objetivos. Com uma avaliação detalhada do seu estilo de vida, necessidades e metas, ele elabora um plano alimentar exclusivo, garantindo energia, saúde e resultados de forma sustentável. É uma peça-chave para quem deseja unir desempenho físico e bem-estar.

Luana Diniz Nutricionista – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

💪 Educador Físico: O educador físico é o profissional que te guia no universo dos treinos. Ele planeja atividades personalizadas, corrige posturas, ajusta intensidades e garante que cada movimento seja alinhado com suas metas, seja para ganho de força, emagrecimento ou condicionamento físico. Mais do que um treinador, é o parceiro que te incentiva a superar limites e conquistar resultados.

Treinador Braga

Olá! sou Treinador Braga, Empresário e Personal Trainer há 10 anos, cujo o objetivo é trazer a autoestima, confiança tornando-as mais felizes e realizadas mentalmente e fisicamente!

Realizo o trabalho de consultoria Fitness no qual periodizo o treino de acordo com cada objetivo do cliente, onde podemos montar planejamentos de para cada especificidade.

É imprescindível a prática do exercício físico isso todos nós sabemos, mas o acompanhamento profissional, faz com os resultados sejam otimizados de maneira mais segura sem riscos de lesões!

Eric Rocha

Personal trainee há 8 anos, onde realiza acompanhamento presencial e também consultoria online, explica o diferencial de ter um acompanhamento com um profissional adequado:

“ Tanto na consultoria online, quanto no acompanhamento presencial conseguimos realizar a musculação com a técnica a adequada, programação personalizada, motivação extra, resultados mais rápidos, diferentemente do que seria se realizasse um treino sem Personal.”

🏋️‍♀️ Academia: A academia é o ambiente ideal para quem busca estrutura e variedade nos treinos. Com equipamentos modernos e opções que vão desde musculação até aulas coletivas, ela atende a diferentes objetivos e perfis. Além disso, é um espaço motivador, onde você pode contar com o suporte de profissionais capacitados e um clima que te incentiva a dar o seu melhor a cada dia.

Academia StarFull

O coordenador da academia Start Full, Francisco Geânio, resalta a importância da prática de exercícios físicos:

“Praticar exercícios físicos como musculação e aeróbico é essencial para a saúde cardiovascular, fortalecimento muscular e resistência , saúde óssea, aceleração do metabolismo e controle de peso, benefícios mentais e qualidade de vida.”

🔥 Crossfit: Para quem gosta de desafios e dinamismo, o crossfit é uma excelente escolha! Com treinos funcionais e intensos, ele trabalha o corpo de forma global, desenvolvendo força, resistência, agilidade e flexibilidade. É perfeito para quem quer sair da rotina, se superar e fazer parte de uma comunidade engajada, onde cada conquista é celebrada.

Wolf 68 Cross Training

Jair Brito Coach de Crosstrainer

Com mais de 10 anos atuando na modalidade enfatizo que a prática de atividade física está intimamente ligada a prevenção de doenças, manutenção da saúde, bem estar físico e mental. Os benefícios de uma atividade física regular vai além dos resultados estéticos.

Be Strong Fitness

Egg Sport Acre

🎯 Com o apoio de profissionais encontrados, espaços de treino motivadores e descontos em tudo o que você precisa, começar o ano com saúde nunca foi tão fácil! Aproveite as vantagens do Pré-Saúde e monte seu combo ideal para transformar 2025 no seu ano de conquistas. 🚀